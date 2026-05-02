Dal magazzino ai 740mila follower | il salto nel vuoto di Dadda

Un giovane ha lasciato un lavoro in magazzino senza un’occupazione stabile e senza certezze finanziarie. In breve tempo, ha accumulato circa 740.000 follower sui social media. Due amici sono stati coinvolti nel percorso che ha portato a questa svolta, anche se i dettagli sui loro ruoli non sono stati specificati. La storia si concentra sulla trasformazione vissuta da questa persona e sui cambiamenti avvenuti nella sua vita.

? Cosa scoprirai Come ha fatto a lasciare il magazzino senza alcuna garanzia economica?. Chi sono i due amici che hanno cambiato la sua vita?. Perché il team non rivela mai le coordinate dei luoghi visitati?. Come gestisce il contrasto tra resort di lusso e trattorie popolari?.? In Breve Collaboratori Riccardo Dose e Simone Paciello hanno proposto il progetto quattro anni fa.. Il protagonista ha lavorato in magazzino dai 18 ai 33 anni.. I video vengono registrati in circa 50 minuti per garantire l'autenticità.. Il gruppo tutela i siti abbandonati non divulgando mai gli indirizzi precisi.. Daniel D’Addetta, noto come Dadda, ha abbandonato la sicurezza del magazzino a 33 anni per seguire un intuito che lo ha portato a gestire oltre 740 mila follower su Instagram.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dal magazzino ai 740mila follower: il salto nel vuoto di Dadda Notizie correlate Dadda, la storia di un salto nel vuoto diventato un successoUn salto nel vuoto può spaventare ma a volte è un rischio che serve correre per inseguire i propri sogni o per dare una svolta in positivo alla... Un salto nel passato con Alessandro Piano: dal 28 marzo la mostra a Magazzino MuseLa 'personale' di un artista apprezzato in tutta Italia - nonché cugino del celebre architetto Renzo Piano - che, grazie alla resina, ridà vita e...