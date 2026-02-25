Jiu Jitsu la Libertas Messina conquista un oro e un argento ai Mondiali di Roma

Un oro e un argento mondiale per la Cc Libertas Messina. Il Jiu Jitsu messinese ha firmato una grande impresa a Roma, nella prestigiosa cornice del Mondiale AJP. L’Hdemia Jiu Jitsu – parte del rinomato Team Igor Araujo Italia – ha conquistato due podi di straordinario valore, portando in alto i colori del Centro Comunale Libertas Messina. Gli atleti italiani erano nettamente in minoranza rispetto ai numerosi avversari provenienti da oltreoceano. A brillare sul tatami romano sono stati due esperti atleti messinesi. Alessandro Girone ha conquistato una medaglia d’oro. Classe 1980, ha imposto fin da subito un ritmo insostenibile per i suoi avversari. Forza, strategia e superiorità tecnica gli hanno permesso di dominare ogni incontro, fino alla conquista del titolo di campione del mondo. Con altrettanta determinazione Giacomo Toro ha conquistato invece l’argento. Classe ’88, veterano del circuito AJP, ha disputato una gara impeccabile. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

