Negli ultimi mesi, molte persone hanno dedicato tempo a parlare delle funzionalità offerte dagli smartwatch, spesso descrivendoli come strumenti utili per monitorare la salute e le attività quotidiane. Tuttavia, si è anche notato un crescente interesse per gli effetti che l’uso eccessivo di questi dispositivi può avere sul benessere mentale, in particolare riguardo all’ansia legata al costante controllo del corpo e dei dati personali.

Negli ultimi mesi mi sono trovato più volte ad assistere a conversazioni di decine di minuti sulle meraviglie che permette, fra gli altri, lo smartwatch. Meraviglie connesse soprattutto alle capacità di monitoraggio di alcuni indici corporei legati alle performance del corpo. Se ci facciamo caso, fra smartphone, smartband e smartwatch, i dispositivi intelligenti che ci aiutano a monitorare il nostro corpo sono sempre di più. Ma come mai ci seducono così profondamente? Perché, insomma, siamo così attirati dalla possibilità di sorvegliare cosa accade nel nostro organismo? Riflettendoci un secondo non faremo fatica a intravedere lo zampino di due elementi spesso collegati: da un lato alcune paure, dall’altro il bisogno di controllo.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Dagli smartwatch all’ansia, così il controllo eccessivo del corpo diventa un problema

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