Ecco il neonato programma di allenamento adatto a tutti Un circuito di esercizi per un corpo atletico ma non eccessivo Hyrox il fitness che fa bene a corpo e mente

Hyrox, il nuovo programma di allenamento che sta conquistando il mondo, nasce per aiutare le persone a migliorare forma e benessere attraverso un circuito di esercizi semplici e accessibili. La sua popolarità cresce rapidamente, attirando sempre più appassionati di fitness indoor desiderosi di allenarsi senza eccessi. Recentemente, molti centri sportivi hanno introdotto questa attività, offrendo un modo efficace per tonificare il corpo e scaricare lo stress.

É nato da poco tempo ma si è subito affermato come lo sport a più rapida crescita al mondo. Stiamo parlando dell’ Hyrox, un programma di allenamento che ha portato una voce nuova nell’universo del fitness indoor conquistando tantissimi appassionati. Basti pensare che le competizioni registrano anche 12.000 partecipanti. L’Hyrox nasce in Germania nel 2017 grazie a Christian Toetzke e Moritz Furste, rispettivamente medaglia olimpica e campione del mondo di hockey sul prato. Annoiati dei soliti workout in palestra hanno deciso di creare un allenamento innovativo, standardizzato e, soprattutto, accessibile a tutti, perché non richiede una preparazione atletica specifica o una particolare abilità tecnica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ecco il neonato programma di allenamento adatto a tutti Un circuito di esercizi per un corpo atletico ma non eccessivo. Hyrox, il fitness che fa bene a corpo e mente Il fitness del futuro è sempre più tecnologico: 5 innovazioni per il corpo, la mente che rallentano l'invecchiamento Il fitness del futuro si distingue per l'integrazione di tecnologie avanzate che supportano il benessere del corpo e della mente. Dalla tonificazione alla circolazione, tutti i benefici di questo strumento di wellness domestico che rilassa corpo e mente Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: A Venosa un libro per ogni neonato: ecco l’iniziativa; Gran Carnevale Scernese, presentata la 51ª edizione: ecco il programma. Le Donatella Official. . HYROX MOOD ON Grazie a @gymbeam.it riuscirò a prepararmi al massimo #ad facebook