A partire da domani, le accise sui carburanti aumentano, provocando un rialzo immediato del prezzo della benzina. Le nuove disposizioni del governo entreranno in vigore sabato 2 maggio e influenzeranno i costi alla pompa senza ulteriori preavvisi. I consumatori si troveranno a pagare di più per il carburante durante le prossime settimane, in seguito all’applicazione delle modifiche legislative approvate recentemente.

Da sabato 2 maggio entrano in vigore le nuove disposizioni del governo sul fronte dei carburanti, con un impatto immediato sui prezzi alla pompa. Dopo settimane caratterizzate da un taglio uniforme delle accise, il quadro cambia e introduce una differenziazione tra benzina e diesel, destinata a incidere sulle abitudini degli automobilisti. La misura arriva in un contesto già segnato dall’aumento dei costi energetici e da un’inflazione in crescita, alimentando preoccupazioni diffuse tra consumatori e categorie produttive. Il precedente intervento, che prevedeva una riduzione di circa 25 centesimi al litro per entrambi i carburanti, aveva temporaneamente alleggerito la pressione sui prezzi.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Da domani aumentano le accise! Sale il prezzo della benzina: quanto pagheremo

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