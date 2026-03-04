Funzionario macedone ricercato per truffa e falso arrestato a Torino chiesta l' estradizione

Un funzionario macedone di 30 anni, ricercato per truffa e falso, è stato arrestato a Torino. L'uomo era destinatario di un mandato di estradizione, che ora verrà richiesto alle autorità competenti. L'arresto è stato effettuato dalla polizia locale nel capoluogo piemontese.

Un uomo di 30 anni, impiegato presso il Ministero della Giustizia della Macedonia del Nord e ricercato a livello internazionale per truffa e falso, è stato arrestato a Torino. L’arresto è avvenuto su richiesta delle autorità macedoni che hanno emesso un mandato di arresto provvisorio ai fini estradizionali. L’uomo era stato condannato per aver commesso diversi reati legati al suo ruolo istituzionale, tra cui abuso di posizione ufficiale e falsificazione di documenti. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, con il supporto dello SCIP e della Procura Generale, e si è conclusa con la convalida dell’arresto da parte della Corte di Appello di Torino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

