Tentano la truffa del falso maresciallo ma le vittime avvisano la poliziotta vicina di casa | due arrestati a Torino San Paolo

A Torino San Paolo, due persone sono state arrestate ad aprile 2026 con l’accusa di aver tentato di mettere in atto una truffa del falso maresciallo ai danni di una coppia di anziani. Le vittime, che avevano avvisato una vicina di casa, hanno contribuito all’intervento della polizia. Gli arrestati, un uomo di 24 anni e una donna di 19, sono di origine marocchina.

La polizia di Stato di Torino ha arrestato, ad aprile 2026, un uomo di 24 anni e una donna di 19 anni, entrambi marocchini, per una tentata truffa aggravata ai danni di una coppia di anziani. L'operazione è scattata nel quartiere San Paolo grazie all'intervento di un'ispettrice del locale.🔗 Leggi su Torinotoday.it Finto carabiniere tenta di truffare un'anziana, ma lei recita la parte e lo fa arrestare Notizie correlate Attuano la truffa del falso incidente ai danni un'anziana, ma ad aspettarli a casa c'è la polizia: arrestatiAvrebbero attuato la truffa del falso incidente per truffare una ultraottantenne, ma la figlia dell’uomo, che a un certo punto, ascoltando la... Aggiornamenti e contenuti dedicati Finto maresciallo, truffa ad anziani sventata a TorinoSi sono presentati come incaricati del Tribunale dopo una telefonata di un sedicente maresciallo dei carabinieri, ma sono stati bloccati dalla polizia prima di portare a termine la truffa ai danni di ... ansa.it San Paolo, sventata dalla Polizia l'ennesima truffa ai danni di anzianiLa Polizia di Stato ha arrestato, nei giorni scorsi nel quartiere San Paolo di Torino, due cittadini di nazionalità marocchina, un uomo di 24 anni e una donna di 19 anni, per tentata truffa aggravata ... torinoggi.it