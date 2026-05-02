Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha stretto accordi con diverse aziende tecnologiche di grande rilievo, tra cui alcuni tra i principali produttori di intelligenza artificiale. Questi accordi riguardano collaborazioni e forniture di tecnologie avanzate per applicazioni militari e di sicurezza. La notizia si inserisce in un quadro di intensificata cooperazione tra il settore pubblico e quello privato nel campo dell’innovazione tecnologica.

La difesa americana chiama a raccolta la Silicon Valley. E sembra davvero che il Pentagono stia tessendo una ragnatela sempre più complessa di collaborazioni con i grandi protagonisti dell’AI, con il risultato che, di fatto, questa tecnologia sta diventando sempre più un elemento centrale di ogni strategia. L’ultimo tassello vede protagonisti alcuni dei nomi più influenti della Silicon Valley, ovvero, Reflection, Amazon Web Services, Microsoft e Nvidia. E tutte quante avrebbero firmato accordi ufficiali per consentire ai militari americani di utilizzare le proprie tecnologie avanzate su reti classificate. Nella sostanza, un impiego operativo legale, volto a modernizzare le capacità di intervento e analisi dei dati su larga scala.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Da Google a Nvidia, tutti gli accordi del Pentagono con i colossi dell’AI

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