Rivolta in Google | 600 dipendenti dicono NO all’AI per il Pentagono

Oltre 600 dipendenti di Google hanno firmato una lettera indirizzata al CEO della società, esprimendo opposizione all’uso dell’intelligenza artificiale per progetti legati al Pentagono. La comunicazione sottolinea le preoccupazioni riguardo all’utilizzo delle tecnologie di Google in ambiti militari e solleva questioni etiche. La lettera è stata resa pubblica in seguito alle discussioni interne che si sono sviluppate tra i dipendenti.

? Cosa sapere Oltre 600 dipendenti Google firmano lettera a Sundar Pichai contro l'AI per il Pentagono.. Il dissenso di DeepMind minaccia i contratti di difesa e la strategia geopolitica statunitense.. Oltre 600 dipendenti di Google hanno inviato una lettera a Sundar Pichai per bloccare la fornitura di tecnologie di intelligenza artificiale destinate al Pentagono in ambito classificato, il 28 aprile 2026. La protesta, che coinvolge anche figure di spicco della divisione Google DeepMind insieme a ricercatori e dirigenti, nasce dal timore che l’impiego dell’AI in programmi militari coperti da segreto possa sfuggire a qualsiasi monitoraggio interno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rivolta in Google: 600 dipendenti dicono NO all’AI per il Pentagono Notizie correlate “L’IA non deve uccidere”: le lettera dei dipendenti di Google e OpenAI ai loro capi per dire no PentagonoI dipendenti di Google e OpenAI hanno firmato un documento congiunto a sostegno del rifiuto di Anthropic di integrare l’IA in sistemi di armi letali... Napoli, il Comune vuol far pagare le multe ai dipendenti che sbagliano. Rivolta dei dirigenti: “Ritiri l’atto”Protesta dei dirigenti del Comune di Napoli contro la circolare che chiede ai dipendenti che commettono errori di pagarli di tasca propria.