Da Benito a Giorgia un lungo filo nero | delirante intervento di Montanari FdI | Retorica indegna propaganda scadente video

Durante un evento dedicato alla festa del lavoro a Taranto, il professore Tomaso Montanari ha pronunciato un intervento che ha suscitato molte critiche. Nel suo discorso, ha affermato che tra Benito Mussolini e la leader di un partito politico attuale esiste un collegamento diretto, definendolo un “lungo filo nero” che rappresenterebbe il fascismo. La dichiarazione ha provocato reazioni negative da parte di un rappresentante di Fratelli d’Italia, che ha definito le parole “retorica indegna” e “propaganda scadente”.

“Da Benito a Giorgia c’è un lungo filo diretto, un lungo filo nero, nerissimo. Si chiama fascismo”. Un vergognoso intervento del professor Tomaso Montanari ha caratterizzato quella che doveva essere la festa del lavoro a Taranto. A far da cornice allo sproloquio contro il governo pronunciato da palco del concertone di Taranto uno spettrale sfondo: un collage che unisce un manifesto elettorale di Meloni a una copertina de La Domenica del Corriere con il volto di Benito Mussolini. Il rettore dell’università per stranieri di Siena, uno dei più ossessivi sostenitori che al governo vi sia un governo di fascisti ha infatti definito la visione della destra attuale “profondamente fascista nella sua ideologia”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Da Benito a Giorgia, un lungo filo nero”: delirante intervento di Montanari. FdI: “Retorica indegna, propaganda scadente (video) Notizie correlate “Da Benito a Giorgia un lungo filo nero”. L’attacco di Montanari a Meloni dal palco del Primo MaggioIl Primo Maggio italiano è stato tutto, fuorché quello che avrebbe dovuto essere, ossia la celebrazione dei lavoratori, delle loro rivendicazioni. Il cardinale: “Donald Trump è delirante. Pressioni filo-Usa sul Conclave”Città del Vaticano, 14 aprile 2026 - “Siamo al delirio di onnipotenza allo stato puro, all’egocentrismo di chi si vuole mettere in primo piano... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Montanari mostra Meloni con Mussolini sul palco del Primo Maggio: Da Benito a Giorgia un lungo filo nero e diretto; Montanari mostra collage Meloni-Mussolini: Da Benito a Giorgia, un filo nero di fascismo; La destra non può più evitare il 25 aprile; Una fiamma che non si spegne: la continuità tra Meloni e il fascismo nel libro di Tomaso Montanari. Da Benito a Giorgia un lungo filo nero. L’attacco di Montanari a Meloni dal palco del Primo MaggioDa Taranto, il Rettore dell’università per stranieri di Siena, ha messo nel suo mirino sia la premier che il vicepremier Salvini ... msn.com Da Mussolini a Meloni un filo nero che si chiama fascismo: Montanari a Taranto scatena polemicheDa Benito a Giorgia c'è un lungo filo nero, nerissimo, che si chiama fascismo. Così Tomaso Montanari, rettore dell'Università per Stranieri di Siena, dal palco del concertone dell'Uno maggio libero ... bari.repubblica.it “Da Benito a Giorgia un lungo filo nero”. L’attacco di Montanari a Meloni dal palco del Primo Maggio x.com “Da Benito a Giorgia un lungo filo nero”. L’attacco di Montanari a Meloni dal palco del Primo Maggio - facebook.com facebook