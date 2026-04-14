Il 14 aprile 2026, un cardinale ha espresso forti critiche nei confronti di Donald Trump, definendolo “delirante” e accusandolo di esercitare pressioni filo-Usa sul Conclave. Ha inoltre commentato che questa situazione rappresenta un esempio di “delirio di onnipotenza” e di egocentrismo, sottolineando che tali atteggiamenti coinvolgono anche questioni di interesse internazionale e influenze esterne sui processi ecclesiastici.

Città del Vaticano, 14 aprile 2026 - “Siamo al delirio di onnipotenza allo stato puro, all’egocentrismo di chi si vuole mettere in primo piano sempre, dentro e fuori gli affari degli Stati Uniti”. Il cardinale Francesco Montenegro, 79 anni, arcivescovo emerito di Agrigento, mentre anche la Cei solidarizza con Leone XIV, stronca le presunte indiscrezioni di Donald Trump che, non pago di attaccare sul piano politico e pastorale il primo Papa statunitense della storia, ascrive a sé la stessa elezione di Robert Prevost sul soglio di Pietro. “Io in conclave c’ero, lui no – ribatte il porporato, membro in Curia sia del Dicastero per le Cause dei santi, sia del Dicastero per lo sviluppo integrale – e penso di non svelare segreti se affermo che non c’è stato alcun discorso teso a favorire un candidato più filo Casa Bianca di altri.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il cardinale: “Donald Trump è delirante. Pressioni filo-Usa sul Conclave”

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Il Presidente Donald Trump si è scagliato contro Papa Leone XIV sui social media, affermando che dovrebbe pensare a fare il pontefice. «Non voglio un Papa che pensi sia accettabile che l'Iran possieda un'arma nucleare. Non voglio un Papa che giudichi terr - facebook.com facebook

Dopo l’attacco di Donald Trump al Papa, tanti sono stati gli interventi a difesa del Pontefice da parte del mondo politico italiano. “Trovo inaccettabili le parole del presidente Trump nei confronti del Santo padre. Il Papa è il capo della chiesa cattolica, ed è giusto x.com