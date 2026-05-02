Cusano Mutri partecipa alla sesta edizione della Rassegna dei Maestri Infioratori, che si svolge a Cervaro dal primo al 3 maggio 2026. La comunità locale, rappresentata dalla Pro Loco, si presenta con entusiasmo a uno degli eventi più noti dedicati ai tappeti floreali. La manifestazione si concentra sull’arte effimera dei decorativi realizzati con fiori, attirando artisti e visitatori da diverse zone.

Tempo di lettura: 2 minuti Cusano Mutri è protagonista alla VI Rassegna dei Maestri Infioratori, in corso a Cervaro dal 1° al 3 maggio 2026, partecipando con entusiasmo insieme alla propria Pro Loco a uno degli appuntamenti più suggestivi dedicati all’arte effimera dei tappeti floreali. Il borgo cassinate si sta trasformando in queste ore in un’esplosione di colori, profumi e tradizione, accogliendo gruppi provenienti da tutta Italia e dall’estero, uniti dalla passione per un’arte antica capace di coniugare creatività, tecnica e identità culturale. La presenza di Cusano Mutri rappresenta un’importante occasione di promozione del territorio e delle sue tradizioni, oltre che un momento di scambio e confronto con altre realtà artistiche.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cusano Mutri protagonista alla VI Rassegna dei Maestri Infioratori di Cervaro

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