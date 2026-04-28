Cusano Mutri riceve la bandiera dei Borghi più belli d’Italia

Cusano Mutri è stato ufficialmente inserito nell'elenco dei “Borghi più belli d’Italia”. L'amministrazione comunale ha organizzato una cerimonia pubblica per celebrare questo riconoscimento, aperta alla partecipazione dei cittadini. La bandiera del circuito è stata consegnata durante l'evento, che ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e abitanti del borgo. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e con un pubblico limitato.

Tempo di lettura: 2 minuti Cusano Mutri entra ufficialmente tra i “Borghi più belli d’Italia” e celebra questo importante riconoscimento con una cerimonia pubblica aperta alla cittadinanza. L’appuntamento è fissato per domenica 3 maggio 2026 alle ore 18.00, sulla terrazza del Palazzo Comunale in via Fuci, dove si terrà la consegna ufficiale della bandiera dell’Associazione che riunisce alcune delle realtà più affascinanti del patrimonio italiano. Un momento istituzionale ma anche simbolico, che sancisce il valore storico, architettonico e paesaggistico di Cusano Mutri, riconosciuto per la qualità del suo centro storico, la conservazione delle tradizioni e l’armonia con il contesto naturale.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cusano Mutri riceve la bandiera dei “Borghi più belli d’Italia” Notizie correlate Nusco al vaglio dei “Borghi più belli d’Italia”: visita ufficiale tra storia e innovazioneIl "Balcone dell’Irpinia" si candida a entrare nel prestigioso network nazionale. Vipiteno, tra natura e cultura: alla scoperta di uno dei Borghi più belli d’ItaliaTra le proposte più distintive della stagione spiccano i sentieri tematici nei dintorni della città: percorsi brevi ma ricchi di contenuti, pensati...