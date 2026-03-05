SP 76 | bonifica totale a Cusano Mutri via i rifiuti

Le squadre di Irpinia Global Service hanno concluso i lavori di bonifica lungo la Strada Provinciale 76 a Cusano Mutri, rimuovendo i rifiuti che si trovavano sui bordi della carreggiata. Le aree circostanti sono state liberate dai materiali abbandonati, che avevano creato piccole discariche abusive ai margini della strada. L’intervento è stato completato senza ulteriori dettagli sui tempi.

Le squadre operative di Irpinia Global Service hanno completato la bonifica delle aree limitrofe alla Strada Provinciale 76 a Cusano Mutri, rimuovendo rifiuti abbandonati che avevano trasformato i margini della carreggiata in micro-discariche abusive. L'intervento, svolto nel marzo del 2026, ha ripristinato il decoro e la sicurezza stradale dell'area del Matese, eliminando bottiglie, componenti meccaniche e cerchioni di auto che rappresentavano un rischio per la salute pubblica. L'impatto ambientale e la natura del territorio L'operazione ha messo in luce la gravità del fenomeno dello sversamento illegale nei pressi di una strada provinciale strategica.