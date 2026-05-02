Cupra 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere

Nel 2018, il marchio sportivo del gruppo Volkswagen ha iniziato a proporre modelli in Italia, concentrandosi su compatte e SUV di fascia premium. La gamma include vari modelli, con prezzi che variano in base alle versioni e alle caratteristiche tecniche. La Formentor, tra i suoi veicoli più noti, ha riscosso successo nel segmento. Per il 2026, sono previste nuove versioni e aggiornamenti, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente l’offerta.

Cupra è il marchio sportivo del gruppo Volkswagen nato nel 2018 dalla costola “go racing” di Seat. In Italia ha conquistato il segmento delle compatte e SUV sportivi premium con la Formentor (110.000 ricerche al mese), e oggi ha una gamma completa che spazia dalla compatta utilitaria elettrica Raval da 26.000 € fino al SUV Tavascan elettrico, passando per Leon, Terramar, Formentor e Born. Vediamo modello per modello cosa propone Cupra nel 2026. Tutti i modelli Cupra 2026 con prezzi. Modello Tipo Prezzo da Note Raval utility B 100% elettrica 26.000 € Launch Edition 29.950 €, Plus 34.950 €, VZ 39.950 € Born compatta C 100% elettrica restyling 2026 Impulse+ 190 CV 484 km, top 600 km Leon Sportstourer hatchback station wagon C 35.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Cupra 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere CUPRA BORN 2026: tutte le NOVITA' del RESTYLING Notizie correlate Leggi anche: Dacia 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere? Leggi anche: Fiat 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La Cupra Raval è una delle più interessanti auto elettriche in arrivo; Cupra alla Milano Design Week 2026: quando la materia guida la forma; Prova Cupra Born VZ 2026 – La tigre fa (anche) le fusa; TEST- Nuova Cupra Born, divertentissima e con 600 km di autonomia. SEAT & CUPRA tornano in utile nel primo trimestre 2026SEAT & CUPRA chiudono il primo trimestre 2026 con 43 milioni di utile operativo, grazie a CUPRA, taglio costi e Tavascan. SEAT & CUPRA chiude ... affaritaliani.it Nuova Cupra Tavascan 2026, arriva la versione da 140 kW con Android: i prezzi per l’ItaliaPer il 2026 la Cupra Tavascan si rinnova con una nuova versione d’ingresso più accessibile e la migrazione ad Android: i prezzi del SUV Coupé ... virgilio.it X1, Tonale e Formentor, Ne puoi scegliere SOLO UNA… quale porti a casa BMW X1. Alfa Romeo Tonale. Cupra Formentor. Usate le reazioni. Scrivi la tua e MOTIVA. @fanpiùattivi #auto - facebook.com facebook