Cuorgnè trovato morto in casa il cinquantottenne noto come zio Mario

A Cuorgnè, un uomo di 58 anni noto come zio Mario è stato trovato morto nella sua abitazione in via Trieste. La scoperta è avvenuta senza segni evidenti di colluttazione, ma il caso ha attirato l’attenzione di residenti e autorità. La notizia si è diffusa rapidamente, interessando anche altre città vicine, provocando sconcerto tra chi conosceva la vittima. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il silenzio a rivelare la tragedia in via Trieste?. Perché la morte di zio Mario ha scosso tre comuni diversi?. Cosa ha scatenato l'allarme tra amici e colleghi dell'uomo?. Quale inquietante coincidenza ha colpito Favria in questi giorni?.? In Breve Decesso causato da malore improvviso dopo mancata risposta al telefono per ore.. Lutto condiviso tra le comunità di Cuorgnè, Favria e Castellamonte.. Coincidenza temporale con la morte di un altro cinquantottenne a Favria.. Salma trasferita alla Casa funeraria Pavese di Cuorgnè e poi a Mappano.. Il ritrovamento di Mario Giuseppe Chiaramello, noto come zio Mario, nella sua abitazione in via Trieste a Cuorgnè, ha scosso la tranquillità del centro storico tra gli scorsi giorni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cuorgnè, trovato morto in casa il cinquantottenne noto come zio Mario Notizie correlate Costiera a lutto: noto commercialista trovato morto in casaTragedia, nella serata di ieri, nella frazione Pogerola di Amalfi, dove un noto commercialista è stato trovato morto all'interno della sua abitazione. Leggi anche: Mario Ruoso, il patron di TelePordenone trovato morto in casa: «È stato ucciso a sprangate» Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: CUORGNE' - Trovato morto in casa a 59 anni: dramma a due passi dal centro storico - FOTO; FAVRIA - Stroncato da un malore a 58 anni: il corpo ritrovato in casa dai vigili del fuoco. Cuorgnè piange zio Mario: trovato morto in casa Mario ChiaramelloUn silenzio che si è allungato per ore, fino a diventare sospetto. Poi l’allarme, l’arrivo dei soccorsi e una porta da aprire. Dentro, però, non c’era più nulla da fare. A Cuorgnè la morte di Mario Gi ... giornalelavoce.it CUORGNE' - Trovato morto in casa a 59 anni: dramma a due passi dal centro storico - FOTOE' successo in via Trieste. Quando i soccorritori sono riusciti ad entrare nell'alloggio hanno ritrovato il corpo senza vita dell'uomo in una delle stanze ... quotidianocanavese.it Oggi Cuorgnè dice addio a un pilastro della comunità: Giuseppe Vezzetti, anima del ristorante Principe Eugenio e della discoteca C23. Leggi l'articolo completo su @quotidianocanavese: https://www.quotidianocanavese.it/cronaca/cuorgne-giuseppe-vezzetti- - facebook.com facebook