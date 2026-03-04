Mario Ruoso il patron di TelePordenone trovato morto in casa | È stato ucciso a sprangate

4 mar 2026

Mario Ruoso, il proprietario di TelePordenone, è stato trovato morto nella sua abitazione di Porcia. La polizia ha riferito che l’uomo è stato ucciso a sprangate. La scoperta è avvenuta questa mattina, mercoledì 4 marzo, durante un sopralluogo nella casa dell’uomo. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire le circostanze della vicenda. Nessun altro dettaglio è stato ancora comunicato.

Mario Ruoso «è stato ucciso a sprangate ». È quanto riporta l’ Ansa in merito alla morte del patron di TelePordenone, trovato senza vita oggi, mercoledì 4 marzo, nella sua abitazione di Porcia. Secondo quanto riferito dal procuratore di Pordenone, Pietro Montrone, al termine del sopralluogo effettuato insieme alla polizia scientifica, l’uomo sarebbe stato colpito « con un corpo contundente alla testa ». Fonti informate citate dall’agenzia di stampa parlano in particolare di un’aggressione a sprangate. Il magistrato ha inoltre spiegato che il decesso risalirebbe a poche ore prima del ritrovamento del corpo. La ricostruzione. Il sopralluogo del medico legale Antonello Cirnelli, affiancato dal personale della polizia scientifica arrivato appositamente da Padova, è iniziato intorno alle 16. 🔗 Leggi su Open.online

