Mario Ruoso il patron di TelePordenone trovato morto in casa | È stato ucciso a sprangate

Mario Ruoso, il proprietario di TelePordenone, è stato trovato morto nella sua abitazione di Porcia. La polizia ha riferito che l’uomo è stato ucciso a sprangate. La scoperta è avvenuta questa mattina, mercoledì 4 marzo, durante un sopralluogo nella casa dell’uomo. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire le circostanze della vicenda. Nessun altro dettaglio è stato ancora comunicato.

Mario Ruoso «è stato ucciso a sprangate». È quanto riporta l'Ansa in merito alla morte del patron di TelePordenone, trovato senza vita oggi, mercoledì 4 marzo, nella sua abitazione di Porcia. Secondo quanto riferito dal procuratore di Pordenone, Pietro Montrone, al termine del sopralluogo effettuato insieme alla polizia scientifica, l'uomo sarebbe stato colpito «con un corpo contundente alla testa». Fonti informate citate dall'agenzia di stampa parlano in particolare di un'aggressione a sprangate. Il magistrato ha inoltre spiegato che il decesso risalirebbe a poche ore prima del ritrovamento del corpo. Il sopralluogo del medico legale Antonello Cirnelli, affiancato dal personale della polizia scientifica arrivato appositamente da Padova, è iniziato intorno alle 16.