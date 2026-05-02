Al Comunale si è giocata una partita tra Vicenza e Arezzo, terminata con un punteggio di 2-5. Nonostante il risultato, l’evento si è trasformato in una vera e propria festa, con tifosi che hanno applaudito e sventolato bandiere. La giornata è stata caratterizzata dalla celebrazione della promozione in Serie B, con un’atmosfera di entusiasmo tra i presenti.

Finisce 2-5 per il Vicenza, ma oggi il risultato conta fino a un certo punto. Al Comunale è stata soprattutto una festa: applausi, bandiere e l’orgoglio di una Serie B finalmente conquistata. Partita sì, ma anche celebrazione: si canta e si applaude anche dopo cinque gol subiti, perché il clima era quello giusto. D’altronde non c’era da aspettarsi molto di più: loro in campo per vincere davvero, noi con tanti ragazzi che hanno trovato spazio e minuti. Il Vicenza mette più cattiveria, più ritmo e sfrutta anche qualche nostro errore dietro, mostrando chiaramente la mano di Gallo e una squadra solida. Eppure l’Arezzo non sparisce: reagisce, segna con Gigli e con la punizione di Di Chiara e tiene alta la testa fino alla fine.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Cuore amaranto, festa al Comunale: il Vicenza passa, ma Arezzo vince lo stesso

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