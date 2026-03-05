Arezzo serata storta al Comunale | la Ternana passa 2-1 ma gli amaranto restano capolista

Arezzo perde 2-1 contro la Ternana in una partita giocata al Comunale, che termina con gli amaranto ancora in vetta alla classifica. La squadra locale, guidata dall’allenatore Bucchi, ha mostrato difficoltà durante l’incontro, mentre gli ospiti hanno conquistato i tre punti. La serata si è conclusa con il risultato finale e nessun altro evento particolare.

Una serata buia quella odierna per l'Arezzo. La mancanza di luce sembra offuscare le idee in campo degli undici schierati da Bucchi. Un undici inedito che vede davanti a Venturi una linea composta da Renzi, Gilli, Gigli e Di Chiara. A centrocampo Guccione con Chierico e Cortesi, mentre la linea offensiva è formata da Varela, Cianci e Pattarello. L'assetto dell'Arezzo assomiglia più a un 4-3-1-2 che al classico 4-3-3, con Cortesi a giocare dietro le punte. Nei primissimi minuti sono gli ospiti a dettare il gioco. L'Arezzo si sveglia al 6', quando l'arbitro concede il vantaggio senza sanzionare un fallo ai danni di Pattarello: Cortesi si lancia verso la porta avversaria, entra in area ma, quando si trova davanti a D'Alterio, calcia debolmente tra le braccia dell'estremo difensore ternano.