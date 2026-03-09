Dal 14 al 20 aprile 2026 Ginevra ospiterà la prossima edizione di Watches and Wonders, l'evento internazionale che riunisce le principali maison dell'alta orologeria. La manifestazione rappresenta un momento di confronto per il mercato degli orologi di lusso, coinvolgendo collezionisti, appassionati e professionisti del settore. Negli ultimi anni, l'evento si è affermato come il principale punto di riferimento globale per le novità e le tendenze del settore.

Dal 14 al 20 aprile 2026 Ginevra ospiterà una nuova edizione di “Watches and Wonders” Geneva, l'appuntamento internazionale che riunisce le principali maison dell'alta orologeria e che negli ultimi anni si è affermato come il punto di riferimento globale per comprendere le evoluzioni del settore. L'edizione di quest'anno si annuncia particolarmente rilevante per dimensioni e partecipazione, oltre sessanta marchi presenteranno le loro novità, attirando a Ginevra collezionisti, operatori del mercato e appassionati provenienti da tutto il mondo. Tra i protagonisti attesi figurano alcune delle più importanti case dell'orologeria contemporanea, da Rolex a Patek Philippe, fino a Cartier e a numerose maison indipendenti che negli ultimi anni hanno contribuito ad ampliare e diversificare l'offerta del settore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Paolo Cattin, verso Watches and Wonders 2026, il mercato degli orologi di lusso tra collezionismo, nuove generazioni e ritorno alla personalizzazione

