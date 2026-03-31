Un nuovo corso di formazione è stato annunciato dall'Istituto Marangoni di Milano per il settore dell'hospitality di lusso. Questo settore richiede elevate competenze professionali, e l'attenzione ai dettagli si percepisce chiaramente negli hotel di categoria superiore, dove l'eccellenza si misura anche attraverso elementi apparentemente minori. La proposta formativa mira a rispondere a questa esigenza specifica del mercato.

L'eccellenza la si riconosce da tanti piccoli dettagli, quando si è ospitati in un hotel di categoria superiore. Consapevoli di questa necessità, all'Istituto Marangoni di Milano, hanno istituito un nuovo corso triennale dedicato alla formazione dei professionisti dell'accoglienza di lusso. Con oltre 90 anni di storia nella formazione dei professionisti della moda, del design e dell’arte, l'Istituto Marangoni Milano estende oggi il proprio know-how a un ambito in forte evoluzione: la luxury hospitality. Dal settembre 2026 sarà possibile frequentare un percorso Undergraduate, che unisce cultura della moda ed esperienza dell’ospitalità: il corso punta a formare professionisti capaci di progettare, gestire e comunicare esperienze di lusso, con un approccio concreto e market oriented. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - La luxury hospitality ha bisogno di alte professionalità. L'Istituto Marangoni di Milano crea un nuovo corso di formazione.

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