Cuffaro si congeda tra bilanci e affetti | Lascio a voi un pezzo del mio cuore

L'ex politico ha utilizzato i social network per comunicare il suo addio, accompagnando le parole con un messaggio di affetto e gratitudine. Nel suo post ha ricordato i momenti passati in carriera e ha lasciato un pensiero personale, affermando di lasciare a chi lo ha seguito un pezzo del suo cuore. La comunicazione sui social ha suscitato reazioni tra i suoi sostenitori, mentre lui si prepara a congedarsi ufficialmente.