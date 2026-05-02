Cuffaro si congeda tra bilanci e affetti | Lascio a voi un pezzo del mio cuore
L'ex politico ha utilizzato i social network per comunicare il suo addio, accompagnando le parole con un messaggio di affetto e gratitudine. Nel suo post ha ricordato i momenti passati in carriera e ha lasciato un pensiero personale, affermando di lasciare a chi lo ha seguito un pezzo del suo cuore. La comunicazione sui social ha suscitato reazioni tra i suoi sostenitori, mentre lui si prepara a congedarsi ufficialmente.
Ha scelto la vetrina dei social per un addio carico di significato. Un addio che ha il sapore però di un nuovo inizio. Silvio Cuffaro, sindaco di Raffadali per due mandati, si è congedato, fra “orgoglio ed emozione” in quello che ieri è stato il suo ultimo Primo maggio con la fascia tricolore.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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