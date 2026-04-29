Durante la semifinale di Champions League, l’attaccante dell’Atletico Madrid ha annunciato che la partita contro l’Arsenal sarà l’ultima in Europa disputata al Metropolitano. Dopo il pareggio, ha espresso il suo affetto per lo stadio e per il pubblico, dicendo che quella serata resterà sempre nel suo cuore. È stato inoltre premiato come MVP della sfida, che si è conclusa senza vincitori.

Calciomercato Juve, è sfida al Milan per Goncalo Ramos: e il PSG non si oppone alla cessione! Il punto Milinkovic Savic sicuro: «Stagione difficile ma abbiamo fatto anche cose buone. Pararigori? Non guardo le statistiche» Lautaro fa felici i tifosi dell’Inter: «Sono guarito, col Parma ci sarò! Scudetto o Mondiale? Entrambi» Gravina torna a parlare: «Non sono stato costretto a dimettermi e non ho fallito! No al commissariamento. Arbitri? Stiamo buttando fango senza sapere nulla» Como, il ds Ludi non ha dubbi: «Certi di proseguire con Fabregas. Quella sui pochi italiani in squadra è solo una delle critiche che ci fanno» Pagelle Atletico Madrid Arsenal: brillano Alvarez e Griezmann, Gyokeres glaciale.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Griezmann si congeda dal suo pubblico: «Ultima gara in Europa al Metropolitano, mi resterà sempre nel cuore»

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