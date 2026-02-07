Giulia Stabile passa dal talent di Maria De Filippi al corpo di ballo del nuovo tour di Rosalía. La giovane ballerina, che ha fatto conoscere il suo talento ad Amici, ora si trova a Londra, dove sente un’aria diversa e una mentalità più aperta. In Italia, ha confessato di aver vissuto momenti difficili legati ai giudizi sull’aspetto fisico, chiedendosi se fosse il suo stesso giudizio o le critiche degli altri a pesare di più. Ora, con questa nuova avventura, sembra aver preso una strada diversa, più sicura e concentrata sulla passione per la

"Qui (a Londra, ndr) c'è un'altra mentalità. Nell'ultimo periodo in Italia, per esempio, sono stata giudicata tanto esteticamente, sul mio corpo. Non riuscivo più a capire se non mi piacevo io perché non mi piacevo io o perché non piacevo agli altri". Così Giulia Stabile, ballerina vincitrice di "Amici 20", aveva spiegato a "Le Iene", il motivo del suo trasferimento in Gran Bretagna. Ma in questi giorni la ballerina ha sicuramente sostenuto dei provini importanti e finalmente è arrivata la bella notizia: Giulia Stabile farà parte del nuovo tour di Rosalia che, tra l'altro, sbarcherà in Italia per l'unica tappa nel nostro Paese mercoledì 25 marzo 2026 all'Unipol Forum di Milano.

© Ilfattoquotidiano.it - “Giulia Stabile da Amici di Maria De Filippi al corpo di ballo del nuovo tour di Rosalia”: l’indiscrezione che fa impazzire i fan e un sogno che si avvera

Giulia Stabile si prepara a salire sul palco del LUX Tour di Rosalia.

Giulia Stabile lascia "Amici" per inseguire il suo sogno: diventare ballerina di Rosalìa.

