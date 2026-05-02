Crollo in via di Varlungo | sfiorata la tragedia nella casa di accoglienza

Un crollo improvviso in una casa di accoglienza di via di Varlungo ha provocato il cedimento di un controsoffitto nella sala, rischiando di causare feriti tra gli 19 ospiti presenti. I soccorsi sono intervenuti prontamente, riuscendo a mettere in sicurezza la zona e a evacuare le persone senza che si verificassero feriti. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulla stabilità dell’edificio.

? Cosa scoprirai Cosa ha causato il cedimento improvviso del controsoffitto nella sala?. Come hanno fatto i soccorsi a evitare feriti tra i 19 ospiti?. Perché il peso di lampadari e ventilatori ha provocato il crollo?. Chi dovrà garantire la sicurezza strutturale della casa di accoglienza?.? In Breve Crollo avvenuto sabato 2 maggio alle 14:40 in via di Varlungo.. La struttura ospita 19 persone con vulnerabilità psichiatrica gestite dalla cooperativa Il Girasole.. Ipotesi tecniche indicano carico eccessivo di ventilatori e lampadari sul controsoffitto.. Vigili del Fuoco effettuano sopralluogo per verificare l'agibilità dell'edificio Santa Luisa de Marillac.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crollo in via di Varlungo: sfiorata la tragedia nella casa di accoglienza Notizie correlate Paura per il figlio di Micol Olivieri: sfiorata la tragedia sotto casaMomenti di forte paura a Roma, dove il figlio dell’attrice e influencer Micol Olivieri ha rischiato di essere investito da un’auto lanciata a grande... Tragedia sfiorata a Napoli: spri nella notte, proiettili finisco nel soffitto di una 32enneNotte di paura a Napoli, dove sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco in vico Pergola Sant’Antonio Abate.