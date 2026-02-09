Tragedia sfiorata a Napoli | spri nella notte proiettili finisco nel soffitto di una 32enne

Nella notte, a Napoli, una donna di 32 anni si è trovata nel mezzo di un episodio di sparatoria in vico Pergola Sant’Antonio Abate. I colpi di pistola hanno raggiunto il soffitto della sua casa, creando grande paura. La donna non è rimasta ferita, ma l’intera zona è stata scossa dall’accaduto. La polizia sta cercando di capire chi abbia sparato e perché.

Notte di paura a Napoli, dove sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco in vico Pergola Sant’Antonio Abate. L’episodio è avvenuto nelle ore notturne e ha reso necessario l’intervento dei carabinieri della sezione radiomobile e della compagnia Stella. Secondo le prime informazioni, sarebbero stati numerosi i colpi esplosi. Tre proiettili hanno raggiunto il soffitto dell’abitazione di una donna di 32 anni, provocando forte spavento tra i residenti. Fortunatamente non si registrano feriti. I militari dell’Arma hanno immediatamente transennato l’area e avviato i primi rilievi sul posto, raccogliendo elementi utili alle indagini. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Tragedia sfiorata a Napoli: spri nella notte, proiettili finisco nel soffitto di una 32enne Approfondimenti su Napoli Tragedia Napoli, quartiere Stella: l’ennesima tragedia sfiorata. Carabinieri arrestano 32enne per stalking Auto esce di strada e prende fuoco, tragedia sfiorata nella notte Nella notte, un incidente stradale si è verificato poco dopo la galleria di Strettara, in direzione Pievepelago. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Napoli Tragedia Argomenti discussi: Esplode bombola di gpl, tragedia sfiorata; Pompei, tragedia sfiorata: voragine su via Plinio. Cede il manto stradale, automobilisti frenano in tempo.; Napoli, scoppia bombola gpl: sventrato appartamento disabitato; Napoli via Marina, ventenne al volante ribalta l'auto e travolge operatore ecologico dell'Asìa: è grave in ospedale. Esplode bombola di gpl, tragedia sfiorataLa mente è subito corsa al 25 giugno dello scorso anno, quando si era verificato l’esplosione di una bombola di gas in un deposito tra via Peppino De Filippo e via Foria in conseguenza della quale ... ilroma.net Casoria, sfiorata la tragedia: crolla palazzo evacuato dopo l’allarme di un giovane sposo. Non ci sono feritiA far scattare l’allarme è stato un giovane sposo residente nello stabile, che aveva notato che le porte dell’appartamento non si chiudevano più correttamente ... affaritaliani.it #santamarinella Crollata la protezione del ponte ferroviario sulla Vecchia Aurelia: tragedia sfiorata facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.