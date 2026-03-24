A Roma, il figlio di un’attrice e influencer ha rischiato di essere investito da un’auto che viaggiava a forte velocità sotto casa. L’accaduto si è verificato in un quartiere residenziale, generando timore tra i residenti e attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente, ma la situazione ha suscitato preoccupazione tra gli abitanti della zona.

Momenti di forte paura a Roma, dove il figlio dell’attrice e influencer Micol Olivieri ha rischiato di essere investito da un’auto lanciata a grande velocità sotto casa. A raccontarlo è stata la stessa Olivieri in alcune storie su Instagram, visibilmente scossa: « Mi si è gelato il sangue », ha detto ripercorrendo quei secondi. Il racconto dell’accaduto. L’episodio è avvenuto lunedì 23 marzo, giornata in cui le scuole erano chiuse per la pausa referendaria. Il piccolo Samuel doveva incontrare un amichetto al parco e si trovava in strada insieme ai genitori. Mentre Micol stava effettuando una manovra con l’auto per lasciarla al marito, una Smart è arrivata «a folle velocità», sfiorando il bambino proprio mentre stava per attraversare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Paura per il figlio di Micol Olivieri: sfiorata la tragedia sotto casa

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