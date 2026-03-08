In una piccola piazza di Meolo si trova un busto in bronzo che raffigura un uomo con un volto severo e deciso. La statua è stata collocata in memoria di una donna chiamata Emilia, che durante la Seconda guerra mondiale ha salvato circa cento ebrei nascondendoli nel suo magazzino di tabacchi. La cittadina tra Venezia e Treviso conserva questa testimonianza di un atto di coraggio e solidarietà.

Bigozzi Il profilo del suo viso, con la forza che solo il bronzo sa restituire, è in un angolo della piazza di Meolo, una cittadina tra Venezia e Treviso, che deve il nome alla bassa collina sulla quale era stata edificata. Due panchine di pietra intorno, la pensilina degli autobus a fianco, davanti un grande parcheggio e in fondo un supermercato. Tutto lì, nella piazza Emilia Marinelli Valori. A poche centinaia di metri dal magazzino di tabacchi nel quale salvò la vita ad almeno cento persone, in gran parte donne e bambini. Emilia è lì, discreta come in tutta la sua vita, come nelle foto che la raffigurano qua e là, insidiate dal bianco e nero, colori che si allentano ogni anno di più. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Devono la vita al magazzino di mamma Emilia. Cento ebrei salvati nel magazzino dei tabacchi

