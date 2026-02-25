Scoperti 3 lavoratori irregolari in un supermercato | denunciata l’amministratrice e sospesa l’attività

Controlli dei Carabinieri e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta portano alla luce gravi violazioni: sanzioni per oltre 20mila euro e chiusura temporanea del locale Per le irregolarità riscontrate sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 20.749,66 euro. Inoltre, a seguito delle violazioni emerse, le autorità hanno disposto la sospensione dell’attività imprenditoriale fino alla regolarizzazione della situazione. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

