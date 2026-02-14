Crolla la ciclopedonale | tragedia sfiorata sull' Adda
Una parte della nuova passerella ciclopedonale sull’Adda si è appena sgretolata, mettendo a rischio chi percorreva il ponte tra Maccastorna e Crotta d’Adda. La campata ha ceduto prima ancora di essere aperta al pubblico, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza dell’opera. La passerella, ancora in fase di collaudo, si trova sulla provinciale 196 e rappresentava un collegamento importante tra i due paesi.
Ancor prima del collaudo ufficiale ha ceduto un'intera campata della nuova passerella al ponte della provinciale 196, tra Maccastorna, nel Lodigiano, e Crotta d'Adda, nel Cremonese
