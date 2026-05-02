Croce Rossa di Viterbo un 2025 record | 2mila interventi d' urgenza e 11mila chili di alimenti per 890 bisognosi

Nel corso del 2025, il Comitato di Viterbo della Croce Rossa ha effettuato oltre 2.000 interventi di emergenza-urgenza e distribuito circa 11.000 chili di alimenti a circa 890 persone bisognose. Durante l’assemblea dei soci, sono stati condivisi i numeri relativi a 66.067 ore di volontariato svolte da 566 volontari, che hanno coperto numerosi turni e percorso molti chilometri per raggiungere le persone in difficoltà.

“Non sono solo numeri. Sono tempo donato, turni coperti, chilometri percorsi, persone raggiunte”. La fotografia della Croce Rossa Italiana – Comitato di Viterbo, emersa ieri durante l’assemblea dei soci: 66mila 67 ore di volontariato, 566 volontari, 2mila 285 servizi di emergenza-urgenza.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Portano a casa cibo per i poveri e a loro danno alimenti scaduti: indagati 10 volontari della Croce Rossa di CantùLa Procura di Como ha chiuso le indagini a carico di 10 volontari del Comitato di Cantù della Croce Rossa. Emergenza meteo del marzo 2025: "Gli interventi di somma urgenza sono tutti praticamente conclusi"A un anno dall’alluvione che ha creato danni e disagi alla popolazione empolese, del Valdarno e della Valdelsa, ma anche di tante altre zone della... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Croce Rossa Italiana, nel 2025 oltre 66mila ore di volontariato; Croce Rossa di Viterbo in lutto per la scomparsa di Roberto Ravarotto; Croce Rossa Viterbo, 66mila ore donate e una rete che sostiene il territorio; Roberto Ravarotto, morto lo storico volontario della Croce Rossa: Ha fatto della solidarietà una missione. Croce Rossa Viterbo, 66mila ore di volontariato: numeri e presenza di una comunità che non si fermaNewTuscia – VITERBO – Non sono solo numeri. Sono tempo donato, turni coperti, chilometri percorsi, persone raggiunte. Sono 66.067 ore di volontariato, 566 volontari, 2.285 servizi di emergenza-urgen ... newtuscia.it Croce Rossa di Viterbo in lutto per la scomparsa di Roberto RavarottoProfondo cordoglio nel mondo della Croce Rossa per la scomparsa di Roberto Ravarotto, figura storica del volontariato e punto di riferimento per intere generazioni di volontari. Ravarotto, attualmente ... civonline.it Anche il comitato di Caltagirone della Croce Rossa Italiana negli adempimenti statuari ha indetto l'assemblea soci. Così il 30 Aprile si sono riuniti i soci volontari CRI di Caltagirone; tra i punti cardini dell'incontro le relazioni del commercialista Dott. D. Cappella - facebook.com facebook Dal 29 aprile 1982 il Dipartimento della Protezione Civile è un pilastro fondamentale per la sicurezza e la resilienza del nostro Paese. Come Croce Rossa Italiana, siamo orgogliosi di essere parte integrante di questo sistema di solidarietà e aiuto, e di operare x.com