Un anno dopo l’alluvione che ha colpito l’Empolese, il Valdarno e la Valdelsa, la Regione ha convocato un incontro per valutare gli interventi di somma urgenza. Tutti gli interventi di emergenza sono stati praticamente completati, coinvolgendo diverse zone della Toscana dall’Appennino al mare. L’appuntamento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni locali e delle autorità competenti.

A un anno dall’alluvione che ha creato danni e disagi alla popolazione empolese, del Valdarno e della Valdelsa, ma anche di tante altre zone della Toscana dall’Appennino al mare, la Regione ha organizzato un incontro per fare il punto della situazione. A Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze ci si è concentrati in particolare sui lavori di somma urgenza del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno: 20 interventi diffusi sul territorio per un valore complessivo di poco meno di 19 milioni di euro che, oltre a Sesto Fiorentino, hanno interessato Calenzano, Campi Bisenzio, Signa e Firenze, l’area Pistoiese con Agliana e Quarrata ed Empoli, fino ad arrivare ai confini regionali con l’intervento per la pulizia dai rifiuti del torrente Rovigo a Palazzuolo sul Senio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Emergenza meteo del marzo 2025: "Gli interventi di somma urgenza sono tutti praticamente conclusi"

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