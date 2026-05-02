Crisi di Ilva e Stellantis industria in rosso e shopping straniero sulle aziende italiane | il sonno di Urso genera mostri

Negli ultimi tempi, il settore industriale italiano si trova ad affrontare diverse criticità, con aziende come quelle del settore automobilistico e siderurgico in difficoltà. La crisi di alcune grandi imprese nazionali ha attirato l’attenzione, mentre l’ingresso di investitori stranieri in altre aziende ha alimentato discussioni sulla tutela dell’economia locale. In questo scenario, alcuni ministri vengono percepiti come figure di stabilità, anche se le tensioni nel panorama politico e industriale continuano a crescere.

Se il primo governo guidato dagli eredi del Movimento sociale italiano viene spesso descritto come uno dei più divisivi della storia repubblicana, c’è un ministro che mette tutti d’accordo. Perfino sindacati e industriali, più volte dalla stessa parte della barricata in questi anni strani, durante i quali un dicastero che ha come missione fondativa la difesa della sovranità industriale italiana si è ritrovato a non muovere un dito, o quasi, di fronte allo shopping compulsivo di fondi e multinazionali interessati a imprese di casa nostra. Più avvezza alle dichiarazioni che alle azioni, finita nel mirino di opposizioni e comici, la vita...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Crisi di Ilva e Stellantis, industria in rosso e shopping straniero sulle aziende italiane: il sonno di Urso genera mostri Notizie correlate Da Stellantis all’ex Ilva, mille lavoratori espulsi e cassa integrazione senza copertura: la crisi infinita dell’industria italianaDal 1906 alle Officine Meccaniche di Villar Perosa si producono cuscinetti a sfera. Crisi Stellantis, fronte comune per lo stabilimento di Cassino. Un vertice urgente con il Ministro UrsoIl futuro del comparto automotive nel Lazio, e in particolare la tenuta produttiva dello stabilimento di Piedimonte San Germano (Cassino), torna al... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Parla il ministro Urso: Più occupati e meno crisi. Ora il rilancio di Stellantis. Sull’ex Ilva decide Palazzo Chigi; Crisi di Ilva e Stellantis, industria in rosso e shopping straniero: i sonno di Urso genera mostri; L’Ilva come passatempo di Emiliano; Da Stellantis all'ex Ilva, la crisi infinita dell'industria italiana. Ex Ilva di Taranto, tra salvataggio urgente e sfida della transizione industrialePrestito ponte da 149 milioni per salvare l’ex Ilva: ora si gioca il futuro industriale e occupazionale di Taranto. trmtv.it Parla il ministro Urso: «Più occupati e meno crisi. Ora il rilancio di Stellantis». Sull’ex Ilva decide Palazzo ChigiA un anno dalla fine della legislatura, il titolare del Mimit fa un bilancio a Milano Finanza: «La disoccupazione ai minimi storici. Il Piano Italia di Stellantis segna un cambio di rotta rispetto all ... milanofinanza.it Primo maggio, Decaro tra i lavoratori Natuzzi 'vicini a chi lotta ogni giorno'. "In Puglia gestiamo 43 tavoli di crisi, aperte sfide cruciali come ex Ilva" #ANSA x.com Primo maggio, Decaro tra i lavoratori Natuzzi 'vicini a chi lotta ogni giorno'. "In Puglia gestiamo 43 tavoli di crisi, aperte sfide cruciali come ex Ilva" #ANSA - facebook.com facebook