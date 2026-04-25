Crisi Stellantis fronte comune per lo stabilimento di Cassino Un vertice urgente con il Ministro Urso
Si è svolto un incontro urgente tra rappresentanti istituzionali e il Ministro dello sviluppo economico per discutere della situazione dello stabilimento auto della zona di Cassino. La riunione ha riguardato le prospettive di mantenimento della produzione e le possibili strategie per affrontare la crisi che interessa il settore. La discussione si inserisce in un contesto di attenzione verso il futuro dello stabilimento e il suo ruolo nel territorio.
Il futuro del comparto automotive nel Lazio, e in particolare la tenuta produttiva dello stabilimento di Piedimonte San Germano (Cassino), torna al centro dell'agenda istituzionale. È emersa una chiara volontà di fare blocco unico tra Regione Lazio e Consorzio Industriale per delineare una.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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Crisi Stellantis a Cassino, prorogato lo stop produttivo al 10 aprile. Mercoledì 8 il vertice in Regione Lazio.La situazione nello stabilimento di Piedimonte San Germano si fa sempre più allarmante.
Aggiornamenti e dibattiti
Temi più discussi: Declino produttivo, aumentano i tavoli di crisi. E Stellantis taglia i dipendenti; Crisi Stellantis, lo stabilimento di Cassino al centro delle trattative: spunta l'ipotesi di cessione ai cinesi di Dongfeng; Cassino tra l'ombra cinese e la crisi Stellantis. Battisti: La crisi diventi priorità nazionale; Automotive, sindacati: tavolo Regione Lazio su crisi Stellantis produca risultati concreti.
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STELLANTIS IN CRISI: FUTURO INCERTO PER QUATTRO STABILIMENTI EUROPEI Stellantis, colosso dell'auto, si trova di fronte a un grave problema di sovrapproduzione in Europa, dove offre più veicoli di quanti il mercato possa assorbire. La situazione h - facebook.com facebook