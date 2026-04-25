Crisi Stellantis fronte comune per lo stabilimento di Cassino Un vertice urgente con il Ministro Urso

Si è svolto un incontro urgente tra rappresentanti istituzionali e il Ministro dello sviluppo economico per discutere della situazione dello stabilimento auto della zona di Cassino. La riunione ha riguardato le prospettive di mantenimento della produzione e le possibili strategie per affrontare la crisi che interessa il settore. La discussione si inserisce in un contesto di attenzione verso il futuro dello stabilimento e il suo ruolo nel territorio.