la crisi di semiconduttori e chip dietro la guerra in iran e la carenza di elio

La crisi dei semiconduttori e dei chip, legata anche alla carenza di elio, sta avendo ripercussioni che si intrecciano con il conflitto in Iran. Mentre i mezzi di comunicazione si focalizzano sui tagli energetici e sulle misure di austerità, questa problematica tecnologica tende a passare in secondo piano. Le tensioni internazionali e le restrizioni nelle forniture di materiali strategici contribuiscono a complicare ulteriormente la situazione.

Roma, 20 aprile 2026 – Con i media concentrati su austerity e razionamenti energetici, la crisi dei semiconduttori rischia di passare inosservata. Eppure è un vero elefante nella stanza: la guerra in Medio Oriente n on colpisce più solo petrolio e gas, ma anche i microchip, quei minuscoli pezzi di silicio che fanno girare smartphone, computer, veicoli elettrici, reti 5G, cloud e intelligenza artificiale. La vicenda mostra senza filtri quanto la tecnologia moderna dipenda da risorse concrete e rare, spesso prodotte in pochi paesi e trasportate attraverso snodi critici e vulnerabili. https:www.quotidiano.netvideoesteriin-un-video-in-timelapse-il-traffico-marittimo-nello-stretto-di-hormuz-e-nel-golfo-delloman-p6uw92w7 Stretto di Hormuz e crisi dei chip.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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