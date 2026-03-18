Elio l’altro stop con il blocco di Hormuz | fermo il 30% degli scambi così rincarano chip e sanità

Un blocco di Hormuz ha determinato l'interruzione del 30% degli scambi di elio, un gas essenziale per molte industrie. Questo stop ha portato a un aumento dei prezzi di chip e prodotti sanitari, poiché l'elio è fondamentale in diversi processi di produzione. La situazione ha coinvolto diversi settori industriali, evidenziando come la disponibilità di questa risorsa possa influenzare l'intera catena produttiva.

L’elio liquido è un gas di origine fossile usato, in gran parte, come per il raffreddamento e l’incisione al plasma dei wafer da cui si fabbricano i semiconduttori. Ora è anche il trofeo della prova di forza attorno a Hormuz: da una parte ci sono Taiwan e l’ecosistema americano dell’intelligenza artificiale, con le sue smisurate ambizioni anche a Wall Street; dall’altro il blocco dello stretto da parte dell’Iran e l’improvviso protagonismo della Russia, favorito dalla Cina, per provare a rimpiazzare le forniture che il Qatar non spedisce più a causa della guerra del Golfo. L’elio ha anche funzioni diverse da quelle per l’elettronica, soprattutto nelle tecnologie medicali: per esempio nei microscopi ad altissima capacità o nelle macchine per risonanza magnetica. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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