Questa sera alle 18:30 l’Atalanta torna in campo contro la Cremonese alla New Balance Arena. La squadra di Gasperini viene da una semifinale di Coppa Italia vinta contro la Juventus e ora punta a confermarsi in campionato. La Cremonese, invece, arriva senza grandi ambizioni, ma vuole almeno portare a casa qualche punto. I favori del pronostico sono dalla parte dei bergamaschi, che cercano continuità dopo la vittoria in coppa.

L’Atalanta, dopo aver centrato la semifinale di Coppa Italia battendo la Juventus in settimana, torna a concentrarsi sul campionato e lunedì ospita la Cremonese alla New Balance Arena. Gli orobici sono al momento settimi e non possono sbagliare questo confronto casalingo se vogliono provare a rientrare anche nella corsa per la Champions. La Dea ha. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Atalanta-Cremonese (lunedì 09 febbraio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Dea ampiamente favorita

Approfondimenti su Atalanta Cremonese

Questa sera alle 18:30 l’Atalanta torna in campo dopo aver eliminato la Juventus in Coppa Italia.

Questa sera alle 18:00 si gioca il match tra Fenerbahce e Genclerbirligi, nel turno 21 della Superlig turca.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Atalanta Cremonese

Argomenti discussi: Atalanta-Cremonese: probabili formazioni e statistiche; Dove vedere Atalanta-Cremonese in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Atalanta, la Cremonese per dimostrare che il complesso delle piccole è superato. Un posto per Pasalic e Sulemana; Atalanta-Cremonese: orario e dove vederla in TV e streaming.

Pronostico Atalanta-Cremonese, pragmatismo e imbattibilità: ne arriva un altroAtalanta-Cremonese è una partita di Serie A e si gioca lunedì alle 18:30: notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. ilveggente.it

Probabili formazioni Atalanta-Cremonese: chi gioca titolare e le ultime su Raspadori, Pasalic, Scamacca, Krstovic, Thorsby, Maleh, Luperto e PayeroAtalanta-Cremonese è uno dei due posticipi del lunedì della ventiquattresima giornata di Serie A: le scelte di formazione di Palladino e Nicola per la gara della New Balance Arena. goal.com

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Atalanta- #Cremonese x.com

Nicola in conferenza pre Atalanta Cremonese Le sue parole facebook