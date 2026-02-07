Questa sera alle 18:30 l’Atalanta torna in campo dopo aver eliminato la Juventus in Coppa Italia. La squadra di Gasperini riceve la Cremonese alla New Balance Arena, cercando punti importanti per risalire in classifica. Dopo la vittoria in coppa, i bergamaschi vogliono confermarsi anche in campionato, mentre i grigiorossi cercano continuità in una fase delicata del torneo.

L’Atalanta, dopo aver centrato la semifinale di Coppa Italia battendo la Juventus in settimana, torna a concentrarsi sul campionato e lunedì ospita la Cremonese alla New Balance Arena. Gli orobici sono al momento settimi e non possono sbagliare questo confronto casalingo se vogliono provare a rientrare anche nella corsa per la Champions. La Dea ha. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Atalanta-Cremonese (lunedì 09 febbraio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Atalanta Cremonese

Lunedì 19 gennaio 2026 alle ore 18:30 si affrontano Cremonese e Verona allo Zini, in una partita importante per la zona salvezza.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Atalanta Cremonese

Argomenti discussi: Atalanta-Cremonese: probabili formazioni e statistiche; Dove vedere Atalanta-Cremonese in tv e streaming: canale, orario, formazioni; La presentazione della 24^ giornata di Serie A; Atalanta-Cremonese: arbitra Piccinini.

Cremonese, impegno tosto in arrivo: l'Atalanta in casa viaggia a velocità elevataLa Cremonese si prepara per il posticipo della 24ª giornata di Serie A. Lunedì prossimo alle ore 18:30 i grigiorossi saranno impegnati in una trasferta difficilissima, nella tana dell’ Atalanta settim ... cremonaoggi.it

Probabili formazioni Atalanta-Cremonese: chi gioca titolare e le ultime su Raspadori, Pasalic, Scamacca, Krstovic, Thorsby, Maleh, Luperto e PayeroAtalanta-Cremonese è uno dei due posticipi del lunedì della ventiquattresima giornata di Serie A: le scelte di formazione di Palladino e Nicola per la gara della New Balance Arena. goal.com

Ora, sul canale 94, tv bergamasca, il prepartita di Atalanta-Cremonese alla presenza del nostro caporedattore Andrea Ferrari facebook

Atalanta, Cremonese e Como sul talento classe 2007 dell'Altamura Chec Bebel Doumbia @cmdotcom x.com