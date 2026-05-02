Crans-Montana Lorenzo il giovane canturino torna a casa dopo 120 giorni dal rogo | Ha lottato come un leone

Dopo 120 giorni trascorsi in ospedale, Lorenzo, il giovane di canturino, è tornato nella sua abitazione. La notte dell’incendio aveva provocato grande preoccupazione tra amici e familiari, che avevano seguito con apprensione le sue condizioni di salute. Ora, il ragazzo torna a casa, dopo un periodo di cure e riposo, con il racconto di aver affrontato la situazione con determinazione.

Centoventi giorni dopo quella notte che aveva tenuto tutti con il fiato sospeso, Lorenzo è tornato a casa. Il 15enne di Cantù, rimasto gravemente ferito nel rogo di Crans-Montana, ha lasciato l’Ospedale Niguarda nella giornata del 1° maggio. A dare la notizia è stato Guido Bertolaso, assessore al.🔗 Leggi su Quicomo.it

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Lorenzo ustionato a Crans-Montana torna finalmente a casa: “È stato un leone”Dopo oltre quattro mesi di ricovero, si chiude una delle vicende più delicate legate alla tragedia di Crans Montana.

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A cinque mesi esatti dal rogo di Crans-Montana oggi Lorenzo ha lasciato l'ospedale Niguarda di Milano dove era ricoverato. "Non è l'ultimo, ancora 4 nostri giovani nel centro ustioni continuano il loro doloroso percorso verso la normalità", ha sottolineato in un x.com