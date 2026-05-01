Dopo più di quattro mesi di ricovero, Lorenzo torna a casa, dopo essere stato gravemente ustionato a Crans-Montana. La vicenda è una delle più delicate legate alla tragedia verificatasi nella località svizzera. La sua uscita dall'ospedale è stata accompagnata da dichiarazioni di chi ha assistito al suo percorso di recupero. Ora si attende il suo rientro in un contesto più stabile e familiare.

Dopo oltre quattro mesi di ricovero, si chiude una delle vicende più delicate legate alla tragedia di Crans Montana. Lorenzo, uno dei giovani rimasti gravemente feriti è stato finalmente dimesso dall’ospedale, segnando un momento di grande sollievo per familiari e operatori sanitari. Il lungo percorso clinico, fatto di interventi complessi e momenti di forte apprensione, si conclude con il ritorno a casa, simbolo concreto di una battaglia vinta contro condizioni che, inizialmente, apparivano disperate. A dare la notizia è stato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, che ha sottolineato come il giovane sia stato tra i casi più critici fin dall’inizio.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Lorenzo ustionato a Crans-Montana torna finalmente a casa: “È stato un leone”

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