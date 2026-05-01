Milano, 1 maggio 2026 – A cinque mesi esatti dal rogo di Crans-Montana oggi Lorenzo ha lasciato l' ospedale Niguarda d i Milano dove era ricoverato. “Non è l'ultimo, ancora quattro nostri giovani nel centro ustioni continuano il loro doloroso percorso verso la normalità”, ha sottolineato in un post sui social l'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso che racconta quanto sia stato faticoso il cammino. Un percorso difficile . “Lollo è quello che più ci ha fatto temere che qualcuno dei ragazzi che abbiamo riportato a casa rischiasse di non farcela. Lui è stato un leone e ha saputo superare momenti critici con grande coraggio e determinazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Crans Montana, Lorenzo lascia il Niguarda e torna a casa. Bertolaso: “È stato un leone”

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