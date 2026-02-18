Crans-Montana la Lombardia si costituisce parte civile e pensa a un fondo per vittime e sopravvissuti

A causa dei disordini scoppiati a Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, la Lombardia decide di costituirsi parte civile e di istituire un fondo per le vittime e i sopravvissuti. La proposta, portata avanti da Fratelli d’Italia e sostenuta dalla consigliera Barbara Mazzali, ha ottenuto l’approvazione dell’assemblea regionale. La Regione mira a offrire supporto concreto alle persone colpite dagli eventi.

Approvata in consiglio regionale la mozione di FdI: la giunta valuti la costituzione nel procedimento penale in Svizzera e attivi un sostegno dedicato alle famiglie I fatti di Capodanno a Crans-Montana (Confederazione Svizzera) sono stati al centro del dibattito in consiglio regionale con una mozione di Fratelli d'Italia, primo firmatario Barbara Mazzali, approvata dall'assemblea. Il testo chiede un passo istituzionale concreto a tutela dei cittadini lombardi coinvolti, con un doppio binario: la partita giudiziaria in Svizzera e l'assistenza alle persone colpite e alle loro famiglie. La mozione impegna la giunta a valutare con urgenza la costituzione di Regione Lombardia come parte civile nel procedimento penale avviato in Svizzera.