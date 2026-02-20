Crans-Montana i racconti dei sopravvissuti italiani | Tutte le uscite di sicurezza erano chiuse Jessica Moretti? È scappata

A Crans-Montana, i sopravvissuti italiani raccontano che il fuoco scoppiato nel locale è stato causato da una fuga di gas. Durante l’incendio, tutte le uscite di sicurezza erano chiuse, impedendo l’evacuazione immediata. Jessica Moretti, una delle clienti presenti, è riuscita a scappare, ma molti altri sono rimasti intrappolati. I testimoni descrivono un caos totale e la mancanza di segnali chiari per uscire in sicurezza. La scena si è svolta in un locale affollato e senza indicazioni di emergenza.

«Tutte le uscite di sicurezza del locale erano chiuse, nessuno ci ha dato indicazioni in quelle fasi». A parlare sono i feriti italiani della  strage  di  Crans-Montana, in Svizzera, dove la notte di Capodanno sono morte 41 persone e altre 115 sono rimaste ferite. Gli italiani sopravvissuti all’incendio sono stati sentiti nei giorni scorsi dai pm di Roma. I loro racconti, secondo quanto si apprende, confermerebbero eventuali responsabilità dei Moretti, gestori del locale. «Anche gli estintori non sono stati azionati e l’incendio è divampato in pochi minuti, non c’era materiale ignifugo. Jessica Moretti? È scappata », hanno raccontato.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

