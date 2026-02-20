Crans-Montana i racconti dei sopravvissuti italiani | Tutte le uscite di sicurezza erano chiuse Jessica Moretti? È scappata
A Crans-Montana, i sopravvissuti italiani raccontano che il fuoco scoppiato nel locale è stato causato da una fuga di gas. Durante l’incendio, tutte le uscite di sicurezza erano chiuse, impedendo l’evacuazione immediata. Jessica Moretti, una delle clienti presenti, è riuscita a scappare, ma molti altri sono rimasti intrappolati. I testimoni descrivono un caos totale e la mancanza di segnali chiari per uscire in sicurezza. La scena si è svolta in un locale affollato e senza indicazioni di emergenza.
«Tutte le uscite di sicurezza del locale erano chiuse, nessuno ci ha dato indicazioni in quelle fasi». A parlare sono i feriti italiani della strage di Crans-Montana, in Svizzera, dove la notte di Capodanno sono morte 41 persone e altre 115 sono rimaste ferite. Gli italiani sopravvissuti all’incendio sono stati sentiti nei giorni scorsi dai pm di Roma. I loro racconti, secondo quanto si apprende, confermerebbero eventuali responsabilità dei Moretti, gestori del locale. «Anche gli estintori non sono stati azionati e l’incendio è divampato in pochi minuti, non c’era materiale ignifugo. Jessica Moretti? È scappata », hanno raccontato.🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: “Nel locale le uscite erano chiuse. Jessica? È scappata”: i feriti italiani raccontano la strage di Crans Montana
Leggi anche: Crans-Montana, Jessica Moretti accusata dai feriti italiani: "Uscite chiuse, estintori non usati, è scappata"
Crans-Montana, il racconto dei sopravvissuti: Un incubo, ragazzi morti, altri bruciavano scappando
Argomenti discussi: Crans-Montana: i responsabili della sicurezza tra lacune nei dati e prati da tagliare; Il racconto di una sopravvissuta all'incendio del cinema Statuto: La disgrazia di Crans-Montana mi ha scossa; Crans-Montana: i primi feriti rientrano in Svizzera - Nos Alpes; Crans-Montana, la Procura di Roma dispone una maxi consulenza medico-legale.
Crans-Montana, i racconti dei sopravvissuti italiani: «Tutte le uscite di sicurezza erano chiuse. Jessica Moretti? È scappata»Trasmessa alla procura di Roma una prima informativa con i verbali delle audizioni: «Anche gli estintori non sono stati azionati» ... open.online
Crans-Montana, parlano i feriti italiani: «Jessica Moretti è scappata». Prezzi, alcol e minori, indicazioni assenti, cosa hanno dettoSi aggiungono altre voci agli atti dell’inchiesta. Sono quelle dei feriti italiani, i sopravvissuti al rogo del locale Constellation di ... msn.com
Crans-Montana, il nuovo racconto dei feriti: «Uscite di sicurezza chiuse, Jessica Moretti è scappata. Champagne ai minori» - facebook.com facebook
L'inchiesta sulla strage di Crans Montana. tra le procure di Roma e Sion ci sarà una collaborazione rafforzata. E' quanto emerso dal vertice tra PM italiani e svizzeri a Berna x.com