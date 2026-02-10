Il fuoco era la cura | al Municipale Sotterraneo rilegge Fahrenheit 451

Questa sera a Piacenza, il collettivo Sotterraneo porta in scena “Il fuoco era la cura”, uno spettacolo ispirato a Fahrenheit 451 di Ray Bradbury. La rappresentazione si terrà al Municipale Sotterraneo e promette di rivisitare il famoso romanzo distopico con un’interpretazione moderna e coinvolgente.

Piacenza si prepara ad accogliere “Il fuoco era la cura”, lo spettacolo del collettivo Sotterraneo che rilegge il classico distopico di Ray Bradbury, “Fahrenheit 451”. L’appuntamento è fissato per giovedì 12 febbraio al Teatro Municipale di Piacenza, nell’ambito della Stagione di Prosa 20252026, offrendo una riflessione attuale sul potere della lettura e i pericoli dell’appiattimento culturale. Lo spettacolo, che ha già riscosso un notevole successo nell’ottobre 2023 con “L’angelo della storia”, promette di essere un evento imperdibile per il pubblico piacentino. La programmazione è curata da Teatro Gioco Vita, con la direzione artistica di Diego Maj e Jacopo Maj, e gode del sostegno di Fondazione Teatri e Comune di Piacenza, oltre a Fondazione di Piacenza e Vigevano e Iren.🔗 Leggi su Ameve.eu

Al Teatro Municipale, Sotterraneo ha messo in scena una rilettura di Fahrenheit 451.

