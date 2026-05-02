Cosa volete fare da grandi? | il romanzo del primo scudetto di Chivu all' Inter Quello con la Primavera

Il racconto si concentra sulla vittoria dello scudetto con l'Inter, centrato dal primo successo di Chivu con la squadra Primavera. La narrazione descrive una squadra con un giocatore molto forte, paragonato a un atleta di basket, e una semifinale caratterizzata da una rimonta sorprendente. La finale si è rivelata combattuta, mentre l’allenatore ha contribuito a creare un clima di complicità tra i giovani e lo staff, attraverso discorsi e partitelle.

Che Inter, quella Inter. Primavera. Giocava così: Rovida; Zanotti, Hoti, Moretti, Carboni F.; Casadei, Sangalli, Fabbian; Peschetola; Jurgens, Abiuso. Super-sub, un giovanissimo Valentin Carboni. E allenatore. Cristian Chivu, al primo anno di Primavera dopo tutta la trafila nelle giovanili. Risultato? Inter campione d’Italia per la decima volta, lo scudetto della “stellina”. Correva la stagione 2021-22: quattro anni dopo, Chivu tornerà sul tetto d’Italia. Questa volta coi grandi. Ma che annata, quell’annata. Emblematica la semifinale scudetto. Inter-Cagliari, stadio Ricci di Sassuolo, gara secca: chi passa, raggiunge la Roma in finale. I nerazzurri, grazie al secondo posto in regular season, hanno due risultati su tre nei 120’.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Cosa volete fare da grandi?": il romanzo del primo scudetto di Chivu all'Inter. Quello con la Primavera Notizie correlate Leggi anche: Torino-Inter: il primo match point Scudetto per Chivu Leggi anche: Conferenza stampa Dimarco pre Inter Bodo Glimt: «Il primo pensiero sarà quello di rimontare. Avere Chivu e Kolarov è stata una fortuna per me, sul Mondiale con l’Italia…» Altri aggiornamenti Temi più discussi: Bari, contro l'Entella c'è l’aria di una finale: colpo di coda oppure è il baratro; Il Como sempre fermato sulla soglia dell'impresa: ma la stagione di Cesc è da applausi; QUEL DON ABBONDIO DI VALDITARA CHE FA LA CROCIATA CONTRO I PROMESSI SPOSI; Cosa fare a Napoli nel weekend dal 1 al 3 maggio. Diteci cosa volete fare dell’edilizia. La signora dei cantieri sfida la politicaChi è Anna Pallotta, 49 anni, dal 18 gennaio Segretario generale della Feneal Uil il sindacato che tutela i lavoratori delle costruzioni, del cemento e del legno. Di fatto è il capo di un esercito ... affaritaliani.it Cosa fare a Capodanno last minute? 5 idee davvero originali per un 2026 scoppiettante (anche low cost)Cosa fare a Capodanno last minute? 5 idee originali consigliate da Vogue Italia. Dalla fuga alle terme o in una città europea fino alla festa in una bellissima piazza italiana (con tour annesso) Da ... vogue.it Volete fare una cena a buffet e non sapete cosa preparare https://blog.giallozafferano.it/annatorte/buffet-salato-ricette-semplici/ - facebook.com facebook