Cosa vedere su Sky Cinema stasera Sabato 18 Aprile 2026 - Troy

Stasera su Sky Cinema e NOW ci sono diverse proposte per gli appassionati di film. Tra le proposte in programmazione, alle 21 su Sky Cinema Uno HD viene trasmesso il film

Serata ricca su Sky Cinema e NOW Orari, canali e titoli tra azione, commedie e grandi classici. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) prende vita l’epica con Troy, kolossal spettacolare con Brad Pitt, Eric Bana e Orlando Bloom ispirato ai poemi omerici. La guerra tra greci e troiani esplode dopo il rapimento di Elena, trascinando eroi e re in un conflitto fatto di onore, vendetta e destino, tra battaglie imponenti e scenografie grandiose. Su Sky Cinema Stories HD alle 21.15 (canale 302) spazio all’intreccio tra mistero e introspezione con Vita privata, con Jodie Foster e Daniel Auteuil. Una psicanalista decide di indagare sulla morte di una sua paziente, scoprendo connessioni sempre più inquietanti, in un racconto che alterna tensione e sfumature ironiche.🔗 Leggi su Digital-news.it

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