Cosa succede nei 24 Lions club di Firenze | chi sono i soci e chi comanda

Da firenzetoday.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei 24 Lions Club di Firenze si svolgono riunioni e attività dedicate alla solidarietà e al servizio alla comunità. I soci sono volontari provenienti da diversi settori professionali che si uniscono per sostenere progetti e iniziative locali. La struttura organizzativa prevede un consiglio direttivo che coordina le attività e prende decisioni sulle priorità di intervento. La presenza e il ruolo di chi comanda si manifestano attraverso le assemblee e le cariche elettive interne.

“Non puoi andare molto lontano finché non inizi a fare qualcosa per qualcun altro”. Lo diceva Melvin Jones, dirigente d'azienda statunitense, attivista e soprattutto fondatore del Lions Club International nel secondo decennio dello scorso secolo. Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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