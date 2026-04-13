I rituali i soci chi comanda | vi porto dentro i Lions club di Firenze
I Lions Club di Firenze rappresentano un esempio di associazioni di volontariato che si dedicano ad attività di supporto e solidarietà. La loro storia affonda le radici in un'organizzazione internazionale fondata negli anni '20, con membri che condividono valori di servizio e impegno civico. I rituali, le figure di riferimento e le modalità di partecipazione sono elementi che caratterizzano queste realtà, coinvolgendo persone di diverse provenienze in iniziative di aiuto alla comunità locale.
“Non puoi andare molto lontano finché non inizi a fare qualcosa per qualcun altro”. Lo diceva Melvin Jones, dirigente d'azienda statunitense, attivista e soprattutto fondatore del Lions Club International nel secondo decennio dello scorso secolo. Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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Vi porto dentro le logge massoniche femminili di Firenze. Chi ne fa parte e come si viene ammesseA Firenze operano con costanza tre logge riservate completamente alle donne che fanno parte della Gran Loggia Massonica Femminile d'Italia.