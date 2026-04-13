I rituali i soci chi comanda | vi porto dentro i Lions club di Firenze

I Lions Club di Firenze rappresentano un esempio di associazioni di volontariato che si dedicano ad attività di supporto e solidarietà. La loro storia affonda le radici in un'organizzazione internazionale fondata negli anni '20, con membri che condividono valori di servizio e impegno civico. I rituali, le figure di riferimento e le modalità di partecipazione sono elementi che caratterizzano queste realtà, coinvolgendo persone di diverse provenienze in iniziative di aiuto alla comunità locale.