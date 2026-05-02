A Cortona si registra un aumento significativo di visitatori grazie alla manifestazione dedicata ai fiori. Durante la prima giornata, il concorso ha attirato un gran numero di partecipanti e spettatori. La città si è riempita di persone che hanno assistito alle iniziative programmate, contribuendo a un afflusso elevato rispetto alle giornate precedenti. La partecipazione ai vari eventi ha coinvolto molti cittadini e turisti presenti nella zona.

Arezzo, 2 maggio 2026 – Bella affluenza alla prima giornata. Le installazioni più belle sono di Trattoria Dardano e Del Brenna. Premiate le scuole. Un bell’afflusso di pubblico fatto di turisti e appassionati ha contrassegnato la prima giornata di Cortona in Fiore, la manifestazione dedicata al florovivaismo promossa dal Comune e Confesercenti che caratterizza Cortona fino a domenica 3 maggio. L’evento si è aperto con gli stand delle aziende florovivaistiche, dell’artigianato e del rame. Bel successo quello della prima edizione della «Camminata Cortona in Fiore» con la partecipazione di decine di persone.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cortona, boom di turisti per il «Fiore». I vincitori del concorso

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