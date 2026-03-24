Cortona in Fiore | parte il concorso

È in partenza la seconda edizione del “Concorso Cortona in Fiore”, dal primo fino al 28 aprile è possibile inviare le fotografie degli allestimenti floreali realizzati su abitazioni e attività produttive del centro storico. L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale con la collaborazione di Confesercenti, Proloco centro storico, Consiglio de Terzieri e Radio Incontri. Alla sfida, ideata per rendere la città di Cortona ancora più bella possono partecipare residenti, proprietari di immobili non residenti, operatori commerciali, associazioni e gruppi creati per l’occasione. È necessario addobbare balconi, davanzali, logge, vetrine, ingressi, spazi di suolo pubblico o un fronte strada di qualsiasi genere e dimensione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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